Trenčín hľadá poskytovateľov občerstvenia počas ceremónie EHMK 2026
Uzávierka prihlášok je 14. januára a do 25. januára dostanú predajcovia vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí.
Autor TASR
Trenčín 29. decembra (TASR) - Otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026, ktorý bude 14. februára 2026, ponúkne okrem celodenného programu v centre Trenčína i gastrozónu na Palackého ulici. Samospráva v tejto súvislosti hľadá poskytovateľov občerstvenia, uzávierka prihlášok je 14. januára 2026. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.
„Sortiment občerstvenia musí byť kvalitný a zaujímavo odprezentovaný, hľadáme chute z celého sveta, ale privítame aj tradičné jedlá a nápoje,“ uviedla Ságová.
Mesto podľa nej uprednostní predaj z mobilných zariadení - foodtruckov, no pre predajcov ponúka na prenájom aj uzavreté drevené stánky o rozmeroch 2,5 krát 2,5 metra.
„Predajné zariadenia budú mať možnosť pripojiť sa k elektrickej sieti, nie však k vode a ku kanalizácii. Príprava jedál a nápojov s použitím plynových zariadení je výhodou. Povinné bude výhradné použitie vratných pohárov,“ doplnila Ságová.
Nevyhnuté sú podľa nej všetky potrebné povolenia a splnenie podmienok hygienikov, Finančnej správy SR a iných dotknutých inštitúcií. Podrobnejšie podmienky predaja stanovuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie mesta.
