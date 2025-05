Trenčín hľadá prevádzkovateľov gastrozariadení na Fiesta moste

Trenčín 17. mája (TASR) - Trenčianska radnica hľadá prevádzkovateľov gastrozariadení na rodiacom sa Fiesta moste. Bývalý starý železničný most sa po rekonštrukcii zmení na novú pešiu promenádu a živý verejný priestor, ktorý bude súčasťou kľúčových aktivít projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom PR manažérka projektu EHMK Tereza Fojtová.



Na moste vznikne priestor pre bistro, kaviareň, bar, reštauráciu, komunitné centrum či iné inovatívne formy služieb. Na moste bude päť objektov vrátane komunitného centra. V troch z nich sa počíta s prevádzkovaním gastroslužieb formou nájmu.



„Cieľom je vytvoriť miesto, ktoré priťahuje, prekvapuje a neustále sa mení. Dramaturgický prístup bude postavený na princípe prebúdzania zvedavosti, aktívneho zapájania, skúmania a spoluúčasti verejnosti. Fiesta most nebude len miestom priechodu, ale priestorom objavovania,“ uviedol riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín Stanislav Krajči.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka je most pre Trenčín silným symbolom spojenia - nielen fyzického, ale aj medziľudského a komunitného. Verí, že Fiesta most prinesie do mesta novú energiu a stane sa miestom, kde sa budú stretávať ľudia, nápady, umenie a každodenný život.



Projekt EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.