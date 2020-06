Jarné upratovanie mesta pokračuje v sobotu na Sihoti

Trenčín 12. júna (TASR) – V Trenčíne pokračuje v sobotu (13. 6.) organizované jarné upratovanie mesta na sídlisku Sihoť. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



„Veľkoobjemové kontajnery budú od 8.00 do 12.00 hod. k dispozícii na uliciach M. Turkovej, Golianovej, Nábrežnej, Nálepkovej a na Holubyho námestí. Popoludní od 13.00 do 17.00 hod. pristavia kontajnery na Ulici pod čerešňami a na Pádivého, Považskej, Hodžovej a Hurbanovej ulici,“ informovala hovorkyňa.



Jarné upratovanie vykonáva mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen v spolupráci s mestskou políciou a občanmi. Mesto apeluje na obyvateľov, aby dodržiavali všetky aktuálne platné bezpečnostné opatrenia, ako je rúško, rukavice, dostatočná vzdialenosť od seba a nezdržiavanie sa v skupinách.



„Keďže v zmysle zákona platí zákaz ukladania biologicky rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa uskutočňuje do dvoch rôznych veľkoobjemových kontajnerov. Jeden slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do veľkoobjemových kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané,“ zdôraznila Ságová.