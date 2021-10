Trenčiansku mestskú časť Západ čaká jesenné upratovanie

Trenčín 15. októbra (TASR) – Jesenné upratovanie v Trenčíne bude pokračovať v sobotu (16. 10.) v mestskej časti Západ. Mesto umiestni veľkokapacitné kontajnery na 15 stanovištiach.



Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, od 8.00 do 12.00 h umiestnia veľkokapacitné kontajnery na uliciach Duklianskych hrdinov, Bavlnárska, Kožušnícka, Hlavná, Hanzlíková, Okružná, Záblatská a v areáli Detského mestečka. Od 13.00 do 17.00 h budú kontajnery v uliciach Dolné Pažite, Pri parku, Majerská, Orechové – kaplnka, Horné Orechové a Súhrady.



„Jeden z pristavených veľkoobjemových kontajnerov bude určený na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Do kontajnerov nepatria vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Tie môžete vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen,“ pripomenula Ságová s tým, že vykladať odpad po odvezení kontajnerov je zakázané, pri porušení hrozí pokuta do 1500 eur.