Trenčín: Kartu pre seniorov si v roku 25 vybavilo 170 obyvateľov mesta
Držitelia karty pre seniorov môžu využívať zľavy v oblasti relaxu, rehabilitácie, športu, kultúry, obchodu a služieb aj v roku 2026.
Autor TASR
Trenčín 17. januára (TASR) - Klientske centrum trenčianskej radnice vydalo v minulom roku 170 kariet pre seniorov. Od spustenia projektu v roku 2010 si kartu v Trenčíne vybavilo už 4675 trenčianskych seniorov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.
„Karta pre seniorov je program samosprávy mesta Trenčín. Prostredníctvom karty môžu Trenčania v seniorskom veku využiť benefity a zľavy na konkrétne tovary a služby ponúkané v našom meste a jeho blízkom okolí,“ doplnila hovorkyňa.
Držitelia karty pre seniorov môžu využívať zľavy v oblasti relaxu, rehabilitácie, športu, kultúry, obchodu a služieb aj v roku 2026. Nárok na kartu majú občania s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorí sú poberateľmi predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku, starší ako 60 rokov.
Zoznam prevádzok spolu s ich adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia je pravidelne aktualizovaný na internetovej stránke mesta Trenčín.
