VIDEO: Trenčiansky klub Lúč priniesol poéziu do výkladu

Trenčín 4. februára (TASR) - Trenčiansky Klub Lúč priniesol výklad poézie do výkladu svojich nových priestorov bývalého domu obuvi na Mierovom námestí. Okoloidúci a návštevníci podujatia si mohli v nedeľu vypočuť výber z tvorby generácie beatnikov. Poéziu tam Lúč prinesie i v budúcnosti.



Na pravidelno-nepravidelnom páse poézie z výkladu sa tentoraz podieľali spoluautor projektu Juraj Bakoš, vyučujúca dramatického umenia Zuzana Frankovičová a divadelník Lukáš Šepták. "Nedeľný výklad poézie je projekt, ktorý je veľmi čerstvý. Ide o druhé predstavenie, ktorým sledujeme to, že chceme dostať poéziu do mesta, medzi ľudí. Vybrali sme si na to nedeľu, je to narážka na nedeľnú chvíľku poézie," povedal pre TASR Bakoš.







Poéziu Lúč podľa neho prezentuje ako čítanie z vybraných diel vybraných básnikov vo výklade. "Interpret - čítajúci je tak uzatvorený vo výklade, nie je rušený nikým z okolia ani zvnútra, ani zvonku. Zvuk sa prenáša von, takou miernou formou, nie je to nahlas. Ľudia, ktorí prechádzajú okolo, sa môžu zastaviť či nemusia. Prechádzajú pásom poézie," priblížil.



Pri výklade sa zastavila i Veronika s partnerom, podľa ktorej projekt oživí námestie, atmosféru ocenil i jej partner. Na nedeľné chvíľky poézie, ktoré bývali kedysi v televízii, si Veronika podľa svojich slov už nepamätá. Nedeľný výklad poézie ocenil i Viktor, podľa ktorého sa mu prednes dobre počúval. "Som fanúšikom poézie, sestra recitovala, odtiaľ som pochytil záujem," podotkol Viktor.



Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je podľa Bakoša otvorený pre všetkých milovníkov poézie, záujemcovia o čítanie sa tak môžu prihlásiť klubu.