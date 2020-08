Komunikáciu sluchovo hendikepovaných uľahčí elektronický tlmočník

Trenčín 11. augusta (TASR) – Sluchovo hendikepovaným klientom matriky a klientskeho centra trenčianskej radnice uľahčí komunikáciu online tlmočník. Spojenie s tlmočníkom do posunkovej reči je možné nadviazať prostredníctvom tabletu s mobilnou aplikáciou.



Ako informovalo mesto na svojej webovej stránke, v klientskom centre i na matrike je k dispozícii tablet, ktorý pri komunikácii so sluchovo hendikepovaným klientom použije vyškolená pracovníčka úradu. Spojenie je okamžité.



„Tablet podľa potreby zobrazí buď prepis textu alebo text pretlmočený do posunkovej reči. Ide o projekt občianskeho združenia Deafcom. Službu platí mesto. Ide o ďalší krok v snahe o debarierizáciu mestského úradu v Trenčíne,“ informuje radnica.