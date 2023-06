Kultúrno-informačné centrum v Trenčíne je vo vynovených priestoroch

Trenčín 12. júna (TASR) - Kultúrno-informačné centrum (KIC) v Trenčíne sa po štvormesačnom "azyle" v Mestskej veži v pondelok vrátilo do zrekonštruovaných priestorov na Mierovom námestí. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Vo vynovených priestoroch bude podľa nej KIC dostupnejšie a najmä na očiach väčšiny návštevníkov mesta. Pre verejnosť bude otvorené v pracovných dňoch od 9.00 do 18.00 h, v sobotu od 9.00 do 16.00 h.



"Bude síce potrebné ešte niektoré detaily doplniť, ale podstatné je, že informačné centrum bude plne funkčné v čase, keď sa v Trenčíne na letisku a v meste očakáva veľký nápor zahraničných návštevníkov, 14. júna bude v Trenčíne koncertovať Rammstein," uviedla hovorkyňa.



Modernizáciu KIC finančne podporil príspevok z Európskej únie. Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán Integrovaného regionálneho operačného programu vyhovelo žiadosti mesta a schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 180.000 eur. Celkové náklady na rekonštrukciu a inštaláciu umeleckého diela v interiéri boli takmer 240.000 eur.