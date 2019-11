Leteckí záchranári zasahovali pri nehode v Starej Turej

Trenčín 3. novembra (TASR) – Leteckí záchranári z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE v Trenčíne zasahovali dnes dopoludnia pri nehode. Došlo k nej neďaleko mesta Stará Turá, kde osobné auto narazilo do stromu.



Podľa slov hovorkyne leteckých záchranárov Zuzany Hopjakovej vrtuľník vzlietol okamžite po prijatí hlásenia. „Na mieste sa nachádzali traja účastníci dopravnej nehody, z toho dvaja boli ťažko zranení. Posádka leteckých záchranárov si prevzala do svojej starostlivosti 30-ročného muža, ktorý bol z auta za pomoci hasičov práve vyslobodzovaný,“ uviedla Hopjaková.



Ako doplnila, záchranári zranenému mužovi poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie. Následne bol s poraneniami viacerých častí tela v umelom spánku vo vážnom stave letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Nitre.