Letná čitáreň Verejnej knižnice M. Rešetku odštartovala ôsmu sezónu

Trenčín 21. júna (TASR) – Letná čitáreň Verejnej knižnice M. Rešetku na Jaselskej ulici v Trenčíne vstúpila do svojej ôsmej sezóny. Informovala o tom riaditeľka knižnice Gabriela Krokvičková.



Čitatelia sa podľa nej môžu tešiť na revitalizované prostredie s okrasnou zeleňou a novým mobiliárom, ale i na tradičné drevené držiaky na tlačoviny. K dispozícii sú denníky, časopisy a voľnočasové magazíny pre dospelých i detských návštevníkov. V ponuke sú aj regionálne periodiká a takmer 40 knižných titulov.



"Projekt knižnice pod holým nebom sme spustili v júni 2014. Lokalita v historickom centre mesta spĺňa oddychovú i poznávaciu funkciu. Osvedčila sa tiež ako dejisko besied s osobnosťami kultúrneho života," uviedla riaditeľka.



Knižnica pod holým nebom je verejnosti prístupná počas pracovných dní od 10.00 do 18.00 h, sezóna potrvá do 2. septembra.