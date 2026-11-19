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Trenčín má novú prednostku a zatiaľ len jedného viceprimátora
Doterajšieho prednostu Jaroslava Pagáča vystriedala Katarína Mrázová, ktorá pôsobila na radnici ako vedúca právneho útvaru.
Autor TASR
Trenčín 19. novembra (TASR) - Mesto Trenčín bude mať zatiaľ iba jedného viceprimátora, bude ním Patrik Žák. V pracovnej časti ustanovujúceho mestského zastupiteľstva o tom v stredu (18. 11.) informoval nový primátor Ján Forgáč.
Forgáč oznámil zmenu aj na poste prednostu mestského úradu. Doterajšieho prednostu Jaroslava Pagáča vystriedala Katarína Mrázová, ktorá pôsobila na radnici ako vedúca právneho útvaru. Pagáč zostáva pracovať na mestskom úrade na inej pozícii.
Mestské zastupiteľstvo určilo v stredu aj návrh viceprimátora Žáka o plate nového primátora. Zákonom stanovený plat môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 percent, poslanci schválili Žákov návrh na zvýšenie o 40 percent.
Forgáč oznámil zmenu aj na poste prednostu mestského úradu. Doterajšieho prednostu Jaroslava Pagáča vystriedala Katarína Mrázová, ktorá pôsobila na radnici ako vedúca právneho útvaru. Pagáč zostáva pracovať na mestskom úrade na inej pozícii.
Mestské zastupiteľstvo určilo v stredu aj návrh viceprimátora Žáka o plate nového primátora. Zákonom stanovený plat môže mestské zastupiteľstvo zvýšiť až o 60 percent, poslanci schválili Žákov návrh na zvýšenie o 40 percent.