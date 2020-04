Mesto Trenčín otvorilo prvýkrát v tomto roku trhovisko

Trenčín 24. apríla (TASR) – Mesto Trenčín v piatok otvorilo prvýkrát v tomto roku trhovisko na Ulici 28. októbra. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej môžu ľudia vstupovať na trhovisko iba s nasadeným rúškom.



"Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR musí mať trhovisko zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, predajné miesta vzdialené minimálne dva metre od seba. Konzumácia potravín a nápojov na mieste je zakázaná," uviedla Ságová.



Vstup do areálu je od parkoviska pri trhovisku. "Pri vstupe je povinná dezinfekcia rúk, ktorú zabezpečuje Mestské hospodárstvo a správa lesov. Na trhovisku môže byť v jednom čase maximálne 30 osôb, preto musí byť vstup regulovaný. Prosíme občanov, aby boli trpezliví a rešpektovali nariadenie o maximálnom počte osôb," dodala hovorkyňa Trenčína.



Trhovisko je otvorené do 13.00 h a potom od utorka do soboty od 7.00 h do 13.00 h. Čas vyhradený pre seniorov nad 65 rokov je podľa nariadenia ÚVZ SR v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 h, pripomenula Ságová.