Trenčín spustil starostlivosť o deti zamestnancov fakultnej nemocnice

Trenčín 20. apríla (TASR) – Mesto Trenčín spustilo starostlivosť o deti zamestnancov fakultnej nemocnice (FN) v neďalekej škôlke. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je zatiaľ škôlka k dispozícii pre 11 detí od troch do desiatich rokov, na budúci týždeň by mal ich počet stúpnuť na 21.Deti sú podľa neho v dvoch skupinách – v jednej triede päť a v druhej šesť detí, aby boli dodržané všetky bezpečnostné a medicínske pravidlá. "," povedal Rybníček.Doplnil, že o starostlivosť o deti sa môžu uchádzať tiež zdravotné sestry zo záchrannej zdravotnej služby aj lekári, ktorí nepracujú priamo v nemocnici, ale pomáhajú v regióne či v meste. "" podotkol trenčiansky primátor.Ekonomický riaditeľ FN Trenčín Marek Šedík ocenil, že vďaka mestu môžu rodičia detí poskytovať pacientom nemocnice zdravotnú starostlivosť. "," vysvetlil Šedík.O deti zamestnancov nemocnice sa podľa riaditeľa školských zariadení mesta Trenčín Rastislava Masaryka postarajú každý pracovný deň od 6.30 h do 16.30 h. "" dodal." povedala zdravotná sestra Veronika Gogová.