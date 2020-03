Trenčín začal s dezinfekciou niektorých verejných priestorov

Trenčín 30. marca (TASR) – Trenčianska radnica začala v pondelok s dezinfekciou vybraných verejných priestorov. Dezinfekciu bude vykonávať dvakrát do týždňa.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, dezinfekciu vykonávajú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) dvojpercentným roztokom chlórnanu sodného.



„Až do odvolania sa bude dezinfikovať 33 autobusových zastávok vrátane medzimestských zastávok na stanici. Prioritne pôjde o sedacie plochy a označníky. Dezinfekcia sa týka aj 15 podchodov a niekoľkých schodísk, kde sa zameria najmä na držadlá. V pozornosti sú teda plochy, ktorých sa ľudia dotýkajú,“ uviedla Ságová.



Dezinfekčný roztok používa mesto pri prevádzke krytej plavárne. Tá je zatvorená, a tak môže využiť zásoby, ktoré sú zatiaľ dostatočné. Dezinfekciu vykonávajú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov pomocou postrekovačov na verejnú zeleň. „Prosíme občanov, aby sa nepohybovali v okolí práve dezinfikovaných plôch. Počas prác ich na to upozornia i zamestnanci MHSL,“ doplnila hovorkyňa.