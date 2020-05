Trenčín zatvoril kultúrne stredisko Dlhé hony pre porušenú statiku

Trenčín 15. mája (TASR) – Mesto Trenčín uzavrelo Kultúrne stredisko (KS) Dlhé hony. Dôvodom je vážne poškodenie strešných panelov, ktoré potvrdil statický posudok. Budovu budú musieť asanovať. Na problém so strechou a statikou budovy upozornila Katarína Krištofová z občianskeho združenia Kultúrne centrum Stred, ktoré má objekt vo výpožičke.



„Situácia bola už dlhší čas zlá, mali sme problém s prasklinami, vypadávali kusy omietok zo stropu, nevedeli sme posúdiť, o čo ide, preto som oslovila pána primátora, aby sa na to pozreli odborníci,“ povedala Krištofová.



Primátor Richard Rybníček dal podľa vlastných slov vypracovať na budovu statický posudok. „Výsledky sú alarmujúce. Pre seniorské organizácie, tanečné skupiny, folklórne súbory, materské centrum Srdiečko a iných nemám dobrú správu. Budovu sme museli okamžite uzavrieť. Teraz síce nie je využívaná pre koronakrízu, no i potom zostane zatvorená,“ skonštatoval Rybníček.



Na strešnej konštrukcii sa v miestach najväčších deformácií nazhromaždila zrážková voda. Objekt vykazuje vážne statické poruchy. V rôznych častiach objektu sú panely viditeľne prehnuté a výplň škár s omietkou je popraskaná a povypadávaná. V niektorých miestach sú presadnuté základy pod nosnými stenami, čo spôsobilo trhliny v stenách. Poruchy strešných panelov hodnotí statik ako vážne a objekt nie je bezpečné verejne používať.



„Budova je i vzhľadom na technológie, ktoré sa tu pred 50 rokmi používali, nerekonštruovateľná. Budeme ju musieť zbúrať. Návrh mesta je zachovať tam komunitné centrum, či už ho postaví mesto alebo na tento priestor vypíšeme súťaž a tomu, kto ten priestor získa, dáme podmienku, že tam musí vybudovať nové komunitné centrum na svoje náklady, ktoré potom odovzdá mestu. To je ešte na diskusiu s poslancami, ale komunitné centrum tam chceme zachovať,“ uzavrel primátor.



V kultúrnom stredisku pôsobí približne 25 subjektov, sedem tam má svoje sídlo. „Ostatní fungujú aj v iných priestoroch a v tomto kultúrnom stredisku využívajú len niektoré učebne a miestnosti. Problém bude mať najmä spomínaných sedem subjektov, ktorých činnosť bola centralizovaná len v tomto stredisku. Ide najmä o detské folklórne súbory Kornička a Radosť, ale napríklad aj o seniorov, ktorí tu mali svoje aktivity,“ doplnila Krištofová.