Trenčianske cintoríny sú do 4. novembra otvorené dlhšie

Trenčín 16. októbra (TASR) - V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých došlo k úprave otváracej doby mestských cintorínov v Trenčíne. Od stredy až do 4. novembra budú otvorené od 7.00 do 20.00 h. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Kancelária správy pohrebiska so sídlom v Dome smútku Trenčín - Juh bude pre návštevníkov a nájomcov hrobových miest, prípadne na identifikáciu hrobových miest otvorená od 26. októbra do 4. novembra v čase od 9.00 do 17.00 h.



"V týchto dňoch je pohrebiskám venovaná zvýšená pozornosť nielen zo strany návštevníkov, ale aj zo strany prevádzkovateľa. K cintorínom sú pristavené veľkoobjemové kontajnery na odpad z hrobových miest. Na Dušičky bude opäť zvýšená hliadková činnosť mestskej polície v okolí cintorínov i na cintorínoch, a to v denných i nočných hodinách," zdôraznila Ságová.



V Trenčíne je 12 pohrebísk, ktoré prevádzkuje spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč, Partizánske. Ide o cintoríny Trenčín - Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Evanjelický v Orechovom, Kubrá, Kubrica, Opatová, Biskupice, Belá, Evanjelický cintorín na Hornom Šianci.