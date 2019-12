Mobilné klzisko v Trenčíne otvoria pre verejnosť vo štvrtok

Trenčín 3. decembra (TASR) – Mesto Trenčín ponúka aj počas tejto zimy možnosť využiť mobilné klzisko na Štúrovom námestí. Pre verejnosť ho otvoria vo štvrtok (5. 12.).



Ako informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová, klzisko bude otvorené denne od 10.00 do 21.00 hod., vstup je bezplatný. „K dispozícii bude teplý čaj a požičovňa korčúľ zdarma. Na požičanie je k dispozícii len obmedzený počet párov korčúľ rôznych veľkostí. Korčuliari musia dodržiavali prevádzkový poriadok, korčuľovanie bude povolené len v jednom smere,“ pripomenula hovorkyňa.



Ako dodala, deťom do šiestich rokov je povolený vstup v sprievode dospelej osoby. Na ľadovú plochu je možný vstup len v korčuliach, je potrebné mať rukavice. „Na klzisko je zakázaný vstup s hokejkami,“ zdôraznila Ságová s tým, že počas vianočných sviatkov bude ľadová plocha otvorená od 10.00 do 16.00 hod. (24. 12.), respektíve do 18.00 h (25., 26. 12.).