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Nový murál má prispieť k vnímaniu Váhu ako súčasti života komunity
Murál nazvaný Rieka je posvätná kvôli sebe samej je dielom renomovaného portugalského umelca Rigo 23.
Autor TASR
Trenčín 25. júna (TASR) - Vnímať rieku Váh nielen ako geografický prvok je cieľom štvrtkového otvorenia veľkoplošnej maľby - murálu na bočnej fasáde nocľahárne na Nešportovej ulici v Trenčíne. Podujatie je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Murál nazvaný Rieka je posvätná kvôli sebe samej je dielom renomovaného portugalského umelca Rigo 23. Murál má pozvať ľudí na vnímanie rieky Váh nielen ako geografický prvok, ale aj ako posvätnú entitu, neoddeliteľnú od života komunity. Rigo 23 vo svojej tvorbe vychádza aj zo skúseností s pôvodnými obyvateľmi severnej Kalifornie, pre ktorých je rieka stredom sveta a túto perspektívu prenáša do európskeho kontextu.
Otvorenie murálu bude priamo pri nocľahárni o 18.00 h. Nasledovať bude spoločný pochod smerom k Váhu, k jeho nábrežiu pri lodenici. Tam sa o 19.00 h uskutoční participatívne predstavenie Sestry rieky pri Váhu pod vedením poľskej umelkyne Cecylie Malik a kolektívu Siostry Rzeki. Táto akcia vzdá symbolický hold riekam ako živým bytostiam a zdrojom života.
V priestore Lodenice sa potom bude o 19.30 h premietať dokumentárny film Sestry rieky o aktivitách rovnomenného kolektívu zameraných na ochranu riek a zvyšovanie povedomia o význame sladkovodných ekosystémov.
Rigo 23 je vizuálny umelec a aktivista, ktorý dlhodobo pôsobí medzi Európou a USA. Vo svojej tvorbe prepája verejný priestor, sociálne témy a spoluprácu s komunitami, čerpá aj z kontaktu s pôvodnými obyvateľmi Ameriky a ich vzťahu k prírode.
Cecylia Malik je vizuálna umelkyňa, performerka a environmentálna aktivistka. Je zakladateľkou kolektívu Siostry Rzeki, ktorý prostredníctvom umeleckých akcií a kampaní upozorňuje na ochranu riek a sladkovodných ekosystémov v Poľsku aj v širšom európskom kontexte.
Murál nazvaný Rieka je posvätná kvôli sebe samej je dielom renomovaného portugalského umelca Rigo 23. Murál má pozvať ľudí na vnímanie rieky Váh nielen ako geografický prvok, ale aj ako posvätnú entitu, neoddeliteľnú od života komunity. Rigo 23 vo svojej tvorbe vychádza aj zo skúseností s pôvodnými obyvateľmi severnej Kalifornie, pre ktorých je rieka stredom sveta a túto perspektívu prenáša do európskeho kontextu.
Otvorenie murálu bude priamo pri nocľahárni o 18.00 h. Nasledovať bude spoločný pochod smerom k Váhu, k jeho nábrežiu pri lodenici. Tam sa o 19.00 h uskutoční participatívne predstavenie Sestry rieky pri Váhu pod vedením poľskej umelkyne Cecylie Malik a kolektívu Siostry Rzeki. Táto akcia vzdá symbolický hold riekam ako živým bytostiam a zdrojom života.
V priestore Lodenice sa potom bude o 19.30 h premietať dokumentárny film Sestry rieky o aktivitách rovnomenného kolektívu zameraných na ochranu riek a zvyšovanie povedomia o význame sladkovodných ekosystémov.
Rigo 23 je vizuálny umelec a aktivista, ktorý dlhodobo pôsobí medzi Európou a USA. Vo svojej tvorbe prepája verejný priestor, sociálne témy a spoluprácu s komunitami, čerpá aj z kontaktu s pôvodnými obyvateľmi Ameriky a ich vzťahu k prírode.
Cecylia Malik je vizuálna umelkyňa, performerka a environmentálna aktivistka. Je zakladateľkou kolektívu Siostry Rzeki, ktorý prostredníctvom umeleckých akcií a kampaní upozorňuje na ochranu riek a sladkovodných ekosystémov v Poľsku aj v širšom európskom kontexte.