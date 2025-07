Trenčín musí zaplatiť spoločnosti Tatra Real Trade takmer 1,7 mil. eur

Trenčín 10. júla (TASR) - Mesto Trenčín musí zaplatiť spoločnosti Tatra Real Trade takmer 1,69 milióna eur za škodu a ušlý zisk v súvislosti s „jamou“ pri Posádkovom klube v Trenčíne. Vyplýva to z rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici. Informoval o tom trenčiansky viceprimátor Ján Forgáč.



„Krajský súd v Banskej Bystrici v súdnom spore so spoločnosťou Tatra Real Trade o zaplatenie 1.689.320 eur s príslušenstvom rozhodoval o povinnosti zaplatiť skutočnú škodu (724.095 eur) a ušlý zisk (asi 900.000 eur). Išlo o súdny spor, ktorý trvá od roku 2009, pričom posledné rozhodnutie Okresného súdu Trenčín bolo pre mesto priaznivé a súd aktuálne uplatňovaný nárok spoločnosti Tatra Real Trade ako celok zamietol,“ priblížil Forgáč.



Ako dodal, mesto bude musieť túto sumu uhradiť, keďže nie je prípustný opravný prostriedok, ktorý by dokázal oddialiť právoplatnosť rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici. „Máme právo na dovolanie a to aj využijeme,“ zdôraznil Forgáč s tým, že mesto zatiaľ nemá doručený rozsudok, sumu budú musieť vyplatiť do troch dní od jeho doručenia.



Spoločnosť Tatra Real Trade chcela postaviť pri Posádkovom klube (bývalá ODA) presklenú obchodnú galériu a pod ňou dvojpodlažnú podzemnú garáž. Stavebné povolenie vydalo mesto ešte za predchádzajúceho primátora Branislava Cellera v roku 2007. Spor mesta so spoločnosťou sa začal v roku 2009. Počas stavby sa našli zvyšky vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína zo 17. storočia. Nález sa stal národnou kultúrnou pamiatkou. Rozhodlo o tom ministerstvo kultúry.



Tatra Real Trade požadovala po zrušení stavebného povolenia od mesta vrátiť preddavok za pozemok a rovnako náhradu za zmarenú investíciu. V roku 2012 mesto jamu pri Posádkovom klube zasypalo.