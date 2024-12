V Trenčíne na budovu radnice umiestnili novú digitálnu úradnú tabuľu

Trenčín 27. decembra (TASR) - Trenčianska samospráva umiestnila na budovu mestského úradu novú digitálnu úradnú tabuľu. Je prispôsobená osobám so zdravotným postihnutím, umožňuje zväčšiť text a verejnosti je prístupná nonstop. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



V budúcnosti by mala úplne nahradiť úradnú tabuľu s papierovými oznamami, čo bude znamenať koniec manuálneho vyvesovania a zvesovania papierových dokumentov.



"Už dnes však slúži na vyhľadanie dokumentov, prezeranie aktualít, ako aj celého obsahu zverejneného na mestskej webovej stránke. Displej sa prispôsobí aj človeku na vozíčku, pre ľudí so slabším zrakom existuje možnosť zväčšenia textu, niektoré texty vie tabuľa prečítať nahlas," doplnila hovorkyňa.



Elektronická tabuľa je automaticky synchronizovaná s centrálnou úradnou tabuľou prístupnou na www.slovensko.sk. Proti vandalizmu je chránená kamerovým systémom.