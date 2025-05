Na Trenčianskom hrade sa začala obnova parkánového múru

Trenčín 6. mája (TASR) - Na Trenčianskom hrade odštartovali stavebné práce na obnove parkánového múru. Investíciu za viac ako 600.000 eur finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR dotáciou 350.000 eur, Trenčianske múzeum ako správca hradu investuje z vlastných zdrojov viac ako 270.000 eur. Informovala o tom Katarína Špačková z komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea.



Ide o druhú zo série významných investícií do hradnej architektúry, ktoré múzeum realizuje ako súčasť príprav na rok 2026. Verejnosť sa počas obnovy musí pripraviť na obmedzenia, počas pracovných dní bude vstup do hradného areálu možný len cez jeho južné opevnenie.



Počas nasledujúcich mesiacov sa opraví kamenné murivo múru vrátane pilierov. Dôjde k uzatvoreniu kamennej koruny a k sanácii nárožného piliera pod hradnou cisternou. Z bezpečnostných dôvodov je aktuálne táto časť hradu pre verejnosť uzatvorená. Návštevníci sa dostanú do horného hradu obchádzkovou trasou cez južné opevnenie popri Jeremiášovej bašte. Po ukončení prác bude chodník opäť sprístupnený.



„Od 5. mája až do odvolania je počas pracovných dní prístup na hrad možný iba cez južné opevnenie od lesoparku Brezina. Návštevníkov z centra mesta navedie k vstupu grafické značenie. Počas víkendov a sviatkov bude hrad otvorený bez obmedzení,“ doplnila Špačková s tým, že stavebné práce by mali byť hotové v roku 2027.



V súčasnosti už prechádza obnovou dolné nádvorie hradu, rekonštrukcia čaká aj ďalšie objekty - Kavalier, Jeremiášovu baštu a palác Zápoľských.



„Všetky investície sú súčasťou príprav na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Trenčiansky hrad tak ponúkne verejnosti nové možnosti, zážitky, ako aj komfortnejšie a bezpečnejšie priestory,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.