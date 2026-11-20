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VODIČI, POZOR: Na Mládežníckej v Trenčíne obmedzili parkovanie
Parkovisko je uzavreté v dĺžke 100 metrov - od prejazdu hasičských vozidiel až po kolibu.
Autor TASR
Trenčín 20. novembra (TASR) - Parkovanie na parkovisku na Mládežníckej ulici (pri kolibe) v Trenčíne bude od piatku do konca novembra čiastočne obmedzené. Dôvodom je príprava na záverečný program Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Hlavný program sa bude odohrávať na pódiu v blízkosti Fiesta mosta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Parkovisko je uzavreté v dĺžke 100 metrov - od prejazdu hasičských vozidiel až po kolibu. Dočasná uzávera sa týka 75 parkovacích miest. Obmedzenie potrvá do 30. novembra (vrátane). Aktuálne sa už začínajú prípravné a montážne práce.
„Prosíme vodičov, aby využili iné parkovacie plochy,“ doplnila hovorkyňa.
Parkovisko je uzavreté v dĺžke 100 metrov - od prejazdu hasičských vozidiel až po kolibu. Dočasná uzávera sa týka 75 parkovacích miest. Obmedzenie potrvá do 30. novembra (vrátane). Aktuálne sa už začínajú prípravné a montážne práce.
„Prosíme vodičov, aby využili iné parkovacie plochy,“ doplnila hovorkyňa.