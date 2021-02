Trenčín napriek odporúčaniam hygienikov otvorí základné školy

Trenčín 18. februára (TASR) – V Trenčíne sa v pondelok (22. 2.) vrátia do školských lavíc žiaci prvého stupňa základných škôl. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.



„Mesto vyhovie nástojčivým žiadostiam rodičov, aby sa ich deti mohli od pondelka vrátiť do vzdelávacieho procesu v školách a do materských škôl. V pondelok sa okrem všetkých mestských materských škôl otvoria i základné školy pre žiakov prvého stupňa. Je však nutné, aby rodičia boli zodpovední,“ informuje radnica.



Okres Trenčín je podľa COVID automatu „v obkľúčení“ čiernych okresov. Mestský krízový štáb, ktorý rokoval vo štvrtok, neodporučil otvoriť materské a základné školy. Rovnako i Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne odporučil vedeniu mesta, ale i ostatným zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v okrese Trenčín ešte neprevádzkovať prezenčnú výučbu.



Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka otvoria základné školy aj napriek tomu, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne a aj krízový štáb mesta ich odporučil neotvárať.



„Keďže odporúčanie nemá žiadny právny rámec na rozhodnutie a nedáva ani možnosť mestám a obciam v okrese postupovať jednotne, rozhodli sme sa školy otvoriť. Lebo teraz už nemá zmysel mať v Trenčíne iný stav ako v okolitých obciach alebo naopak,“ informoval primátor na sociálnej sieti.



Podmienkou nástupu dieťaťa do školy je negatívny antigénový alebo PCR test u oboch rodičov, prípadne potvrdenie o prekonaní ochorenia. Rodič alebo dieťa musia navyše v pondelok odovzdať učiteľke čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.



Mesto nebude počas víkendu organizovať testovanie. V Trenčíne aktuálne funguje 13 mobilných odberných miest. Väčšina z nich testuje aj počas oboch víkendových dní.