Nové úseky cyklotrasy prepoja centrum Trenčína so sídliskom Juh

Trenčín 13. júla (TASR) – Nové úseky cyklotrás v Trenčíne spoja centrum mesta s najväčším mestským sídliskom Juh a s časťou Zámostie na pravom brehu Váhu. Mesto uspelo s projektom pokračovania budovania cyklotrás v celkovej výške 160 000 eur.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, cyklotrasa na Palackého ulici prepojí sídlisko Juh s centrom a tiež so Zámostím cez železničný most ku križovatke Bratislavská – Žabinská, ktorá priamo nadväzuje na Zlatovskú ulicu. Na Palackého ulici bude 380 metrov dlhý jednosmerný cyklopruh, od chodníka oddelený mobiliárom v podobe 58 kvetináčov pre stromy, kry, trávy. Počíta sa tam aj s lavičkami so stojanmi na bicykle.



„V križovatke Bratislavská – Žabinská sa vybuduje nasvietený priechod pre chodcov a cyklistov, ďalej podfarbený priechod pre cyklistov cez cestu a plne bezbariérový úsek cyklotrasy. Odtiaľ sa cyklisti bezpečne a plynulo dostanú na cyklotrasu Zlatovská,“ uviedla Ságová.



Ako dodala, Trenčín získa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 152 000 eur, zvyšok doplatí zo svojho rozpočtu. Cieľom projektu je zvýšenie podielu environmentálne priaznivejších druhov dopravy v meste, a to pokračovaním v budovaní celistvej siete cyklistickej infraštruktúry. V najbližšom čase začne mesto prípravu verejného obstarávania.



„Trenčín má okrem tohto európskeho cykloprojektu aktuálne schválené i ďalšie projekty na vybudovanie vyše siedmich kilometrov nových cyklistických komunikácií v mestskej časti Západ. Niektoré sú už vo výstavbe a niektoré v prípravnom procese na realizáciu. Výsledkom bude bezpečné prepojenie historického centra mesta s mestskou časťou na druhej strane Váhu a priemyselnou zónou,“ uzavrela hovorkyňa.