Trenčín obnoví z eurofondov budovu detských jaslí na Ulici 28. októbra

Trenčín 21. septembra (TASR) - Trenčianska radnica zrekonštruuje z eurofondov budovu detských jaslí na Ulici 28. októbra. Do obnovy budovy pôjde takmer 772.000 eur. Rekonštrukcia sa začne v poslednom septembrovom týždni, potrvá šesť mesiacov. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Náš projekt uspel vo výzve o finančný príspevok z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Týkal sa obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov," uviedla hovorkyňa.



Budovu postavili v roku 1972, odvtedy je v pôvodnom stave. Vymenené sú len okná. Tvorí ju päť pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Okrem jaslí je tam aj materská škola.



"Cieľom nášho projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu a zlepšenie jeho stavebno-technického stavu tak, aby sa predĺžila jeho životnosť a využiteľnosť. Pôjde o zateplenie obvodových stien a strechy, osadenie vonkajších bielych žalúzií, výmenu vykurovacieho systému, vrátane tepelnej izolácie rozvodov tepla. Vymeníme aj distribučný systém teplej vody, zrekonštruujeme sociálne zariadenia," doplnila Ságová.



Práce sa podľa nej začnú zabezpečením strechy novou hydroizoláciou a jej zateplením. Pokračovať budú zateplením obvodových stien budovy, až potom sa presunú do interiéru. Postupovať budú po jednotlivých pavilónoch. Prevádzku jaslí a škôlky by práce nemali výraznejšie obmedziť.