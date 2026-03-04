< sekcia Regióny
Trenčín odmietol mimosúdne ukončenie sporu v kauze jama
Autor TASR
Trenčín 4. marca (TASR) - Mesto Trenčín odmietlo návrh spoločnosti Tatra Real Trade na mimosúdne ukončenie dlhoročného sporu týkajúceho sa nárokov spoločnosti Tatra Real Trade v súvislosti s odškodnením za zmarenú investíciu pri Posádkovom klube v Trenčíne. Odmietnutie mimosúdneho urovnania sporu schválili v stredu poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.
Súdny spor medzi spoločnosťou Tatra Real Trade a mestom Trenčín v kauze „jama“ prebieha podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka od roku 2009. Spoločnosť mala realizovať výstavbu podzemného parkoviska, pričom počas výstavby boli odkryté zvyšky vonkajšieho mestského opevnenia zo 17. storočia. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodlo, že ide o Národnú kultúrnu pamiatku. Stavba bola v dôsledku tejto skutočnosti zastavená.
Investor voči mestu uplatnil nárok na náhradu škody za zmarenú investíciu. Pôvodne požadovaná suma 1,24 milióna eur bola návrhom protistrany rozšírená na 1,92 milióna eur a následne upravená na 1,69 milióna eur. Súdny spor opakovane prerokovali na súde prvej inštancie, na odvolacom súde, na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ako aj na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
Okresný súd Trenčín zamietol uplatňovaný nárok spoločnosti Tatra Real Trade. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z júna minulého roku rozhodnutie súdu prvej inštancie zmenil a uložil mestu Trenčín povinnosť zaplatiť odškodné. Mesto Trenčín v roku 2025 uhradilo spoločnosti na základe rozhodnutia súdu celkovú sumu 1,74 milióna eur, keďže proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici nebol prípustný opravný prostriedok, ktorý by mohol odložiť jeho právoplatnosť.
Voči rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici podala radnica mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie. Dovolanie podala aj spoločnosť Tatra Real Trade. Najvyšší súd Slovenskej republiky zatiaľ nerozhodol o žiadnom z podaných dovolaní. Mimosúdne urovnanie sporu navrhla spoločnosť Tatra Real Trade mestu v decembri minulého roku.
Odmietnutie návrhu na mimosúdne ukončenie súdneho sporu podľa Rybníčka znamená pokračovanie v dovolacích konaniach s mnohými možnými scenármi, ktoré dnes ťažko predpokladať. Táto cesta však dokáže ako jediná potvrdiť argumentáciu mesta o nesprávnosti rozhodnutia súdu a uchovať aj akúkoľvek možnosť (aj potenciálnu) vymôcť uhradené plnenia, dodal.
