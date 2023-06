Park M. R. Štefánika v Trenčíne má ponúknuť atraktívne prostredie

Trenčín 15. júna (TASR) - Rozšírenie infraštruktúry revitalizovaného Parku M. R. Štefánika v Trenčíne pre kultúrne a spoločenské aktivity, súvisiace s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, bolo hlavným cieľom krajinársko-architektonickej súťaže. Vyhlásila ju trenčianska radnica, súťaž už má svojho víťaza. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Autormi víťazného návrhu sú Peter Stec, Ján Studený, Peter Pasečný a Lucia Paulíková. Park s rozlohou približne 45.000 štvorcových metrov slúži najmä ako spojnica medzi centrom mesta a autobusovou či železničnou stanicou. Cieľom revitalizácie územia je transformácia tranzitného priestoru na kultúrno-spoločenský park. Park by mal ponúknuť atraktívne prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov," uviedla hovorkyňa.



Porota podľa nej vyzdvihla jasnú organizáciu územia, kde sú sústredené atraktívne funkcie v okolí centrálnej osi, ktorá je zároveň povýšená zo základného komunikačného ťahu na ucelenú verejnú plochu s možnosťami kultúrnych, spoločenských či relaxačných aktivít.



"Takto získa centrálna časť parku charakter mestského pešieho bulváru. Víťazný návrh reaguje na oba hlavné nástupy do parku. Od centra mesta vytvára predpolie pri ZUŠ K. Pádivého. Predpolie smerom od železničnej stanice vytvára jasný nástup do parku a signalizuje nové kultúrne funkcie," doplnila Ságová s tým, že výrazným aspektom víťazného návrhu sú vodozádržné opatrenia.