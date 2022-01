Počet občanov najmenšieho krajského mesta, Trenčína, medziročne klesol

Trenčín 7. januára (TASR) – V Trenčíne žilo k 1. januáru tohto roka 54.368 obyvateľov. Ich počet medziročne klesol o 311. Príčinou bola vyššia úmrtnosť i prirodzená migrácia obyvateľstva.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, pokles počtu obyvateľov v minulom roku má na svedomí do značnej miery pandémia a s ňou spojené úmrtia obyvateľov mesta. Tie prevažovali nad počtom novonarodených Trenčanov.



„V roku 2021 zomrelo až 730 Trenčanov. Samozrejme, nie vo všetkých prípadoch bolo príčinou ochorenie COVID-19. V minulom roku sa narodilo 521 Trenčanov, z toho 271 chlapcov a 250 dievčat. Najčastejšie mená narodených chlapcov v Trenčíne boli Jakub, Matúš, Adam a Samuel. U dievčat to boli Nina, Ema a Sofia,“ uviedla hovorkyňa.



Manželstvo v minulom roku uzatvorilo 260 párov. Civilných sobášov bolo 171 a cirkevných 89. Počet rozvodov sa vyšplhal na 131. „Toto číslo sa však netýka len Trenčanov, mesto eviduje rozvody párov, ktoré sa kedysi zosobášili v našom meste. Vo viacerých prípadoch šlo o občanov iných miest či obcí,“ doplnila Ságová.



Do Trenčína sa počas minulého roka prisťahovalo 790 občanov, odsťahovalo sa 856 ľudí, prevažne z pracovných a rodinných dôvodov.