Podchod na Štefánikovej ulici v Trenčíne sa zmení na umelecký zážitok
Autor TASR
Trenčín 11. marca (TASR) - Podchod na Ulici M. R. Štefánika v Trenčíne dostane oblaky. Podchodom denne prejdú stovky ľudí, vďaka umeleckej inštalácii sa im budú nad hlavami vznášať oblaky vytvorené jemnou textilnou inštaláciou so svetelnými prvkami. Informovala o tom PR manažérka Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 Tereza Fojtová.
Vďaka tvarovaniu materiálu vzniká plastická štruktúra reagujúca na svetlo aj pohyb. V medzivrstve je integrovaná technologická sieť s programovateľnými LED zdrojmi, ktoré umožňujú vytvárať dynamické svetelné scenáre. Tie môžu reflektovať denný cyklus, počasie alebo výnimočné udalosti v meste.
Inštalácia autorského kolektívu Büro Milk/Subdigital Studio je navrhnutá na mieru konkrétnemu priestoru. Výsledkom je prostredie, ktoré pôsobí ľahko, bezpečne a prívetivo ako dotyk oblohy v kontraste s pevnou architektúrou podzemného priestoru.
„Základnou myšlienkou bolo vytvoriť láskavý a jemný zásah, ktorý premení každodenný prechod na krátky estetický zážitok. Podchod sa tak stáva miestom, kde umenie prirodzene sprevádza ľudí na ich ceste,“ uviedla Hana Laššová z projektu Trenčín 2026.
Verejnosti podchod predstavia 17. marca o 17.00 h. Súčasťou otvorenia bude aj performance (NEBO) Chodenie v oblakoch umelkyne Kataríny Zagorski, nasledovať bude diskusia o umeleckých intervenciách vo verejnom priestore.
