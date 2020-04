Trenčianski podnikatelia nebudú platiť dane za letné terasy

Trenčín 29. apríla (TASR) – Trenčianski podnikatelia poskytujúci služby prostredníctvom letných terás, nebudú platiť daň za využívanie verejného priestranstva. Vyplýva to zo zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú v stredu schválilo trenčianske mestské zastupiteľstvo.



Podľa vedúcej ekonomického úseku trenčianskej radnice Márie Capovej cieľom zmeny nariadenia je zmierniť negatívne následky pandémie, ktorá je zapríčinená šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom pre niektoré podnikateľské subjekty.



„V prípade povolenia letných terás po ukončení mimoriadnej situácie by mesto daň za využitie verejného priestranstva nevyberalo až do času jej opätovného zavedenia vo VZN,“ uviedla Capová s tým, že finančný dosah na rozpočet mesta bude predstavovať zníženie príjmov o 30.000 eur.