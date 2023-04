Trenčín podporí tento rok kultúru dotáciami vo výške 50.400 eur

Trenčín 6. apríla (TASR) – Trenčianska radnica podporí tento rok v rámci svojho dotačného programu projekty a činnosť v oblasti kultúry celkovou sumou viac ako 50.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Žiadostí o dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2023 prišlo do konca februára takmer 100. O podporu sa uchádzalo 68 projektov, žiadostí o dotáciu na činnosť prišlo 26. K dispozícii bola celková čiastka 50.400 eur," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, Komisia kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve odporučila prideliť dotáciu 46 subjektom na ich projekty celkovo vo výške 34.400 eur, 21 subjektom pôjde na ich činnosť spolu 16.000 eur.



"Ďalších 24 žiadostí o dotáciu bolo presunutých do zásobníka a rozhodne sa o nich najneskôr do 31. mája," doplnila Ságová.