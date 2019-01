Trenčín poskytne dotácie v šiestich oblastiach

Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta.

Trenčín 22. januára (TASR) - Mesto Trenčín aj v roku 2019 podporí aktivity v oblasti kultúry a záujmovej činnosti, práce s mládežou, v oblasti sociálnych vecí, športu a telesnej kultúry, aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a tiež v oblasti životného prostredia. Celková suma určená na dotácie zatiaľ nie je známa.



Ako TASR informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, aktuálne vyhlásilo mesto Trenčín šesť výziev na podávanie žiadostí o dotácie. O pridelení dotácií sa bude rozhodovať až po schválení rozpočtu mesta Trenčín na rok 2019 vo februári.



"Každá z oblastí má stanovený svoj termín, do ktorého je potrebné podať žiadosť o podporu. Žiadosti o dotácie v oblasti životného prostredia, športu a telesnej kultúry a v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania treba podať do 15. februára, o dotácie na prácu s mládežou a sociálne vecí treba žiadať do 28. februára. Žiadosť o dotáciu v oblasti kultúry a záujmovej činnosti je potrebné na mestský úrad podať do 22. februára," uviedla Ságová.



Ako dodala, mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území mesta, poskytujú služby obyvateľom mesta.



Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na predpísanom formulári spolu s povinnými prílohami. Žiadateľ musí mať vyrovnané záväzky voči mestu, inak nie je možné dotáciu poskytnúť.



"Vyplnené žiadosti aj s povinnými prílohami je potrebné do uzávierky odovzdať v podateľni mestského úradu na Mierovom námestí 2 v pracovných dňoch pondelok – štvrtok 8.00 – 16.30 h, piatok 8.00 – 14.00 h, alebo zaslať poštou, pričom rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke," doplnila hovorkyňa.