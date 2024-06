Pre modernizáciu brány obmedzia prevádzku zberného dvora v Trenčíne

Trenčín 21. júna (TASR) - Zberný dvor na Zlatovskej ulici v Trenčíne bude na budúci týždeň otvorený iba v dopoludňajších hodinách. Dôvodom sú práce na modernizácii vstupu do zberného dvora. Informovala o tom trenčianska radnica na svojej webovej stránke.



"Od pondelka (24. 6.) do piatka (28. 6.) bude zberný dvor na Zlatovskej ulici otvorený od 7.00 do 12.00 h. Otváracie hodiny v sobotu 29. júna zostávajú bez zmeny," informuje mesto.



Dôvodom obmedzenia je začatie rekonštrukčných prác a modernizácie vstupu do areálu zberného dvora. Dôjde k rozšíreniu vchodu a k výmene vstupnej brány za automatizovanú.