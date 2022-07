Pre opravu cesty prvej triedy v Trenčíne úplne uzavrú Starý most

Trenčín 25. júla (TASR) - Oprava vozovky cesty I/61 v Trenčíne si vyžiada úplnú uzáveru mosta cez rieku Váh. Na dopravné obmedzenia na Starom moste sa musia vodiči pripraviť od 26. do 28. júla, práce budú stavbári realizovať vo večerných a nočných hodinách. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Uzávera mostného telesa potrvá od 19.00 h 26. júla do 5.00 h 27. júla, keď sa bude frézovať vozovka a od 19.00 h 27. júla do 5.00 h 28. júla, keď budú pokladať asfalt.



"V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ako aj v prípade výskytu iných negatívnych okolností môže byť uzávera predĺžená až do 5.00 h 29. júla. Zároveň v prípade skoršieho ukončenia prác na frézovaní aj asfaltovaní vozovky bude cestná premávka na mostnom objekte obnovená aj v skoršom termíne," upozornila policajná hovorkyňa.



Obchádzková trasa bude podľa nej vyznačená prenosným dopravným značením a vedená bude po Bratislavskej ulici smerom na nový most (I/61a) a cestu II/507 smerom na Električnú ulicu. "Žiadame vodičov, aby zvýšili v danom úseku ostražitosť a rešpektovali prenosné dopravné značenie," dodala Kuzmová.