Trenčín prevzal štafetu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026
Autor TASR
Trenčín/Nova Gorica 6. decembra (TASR) - Zástupcovia mesta Trenčín a fínskeho Oulu prevzali v piatok (5. 12.) na slovinsko-talianskej hranici symbolickú štafetu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) pre rok 2026 od miest Nova Gorica a Chemnitz. TASR o tom informovala PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
Trenčín svoj program pre rok 2026 stavia na vízii kultúry ako sily, ktorá s odvahou, rešpektom a v spolupráci s obyvateľmi prebúdza zvedavosť a premieňa mesto zvnútra. „Získanie titulu je nielen historickým momentom, ale aj príležitosťou na transformáciu - pre naše mesto, región aj ľudí, ktorí tu žijú. Kultúra má silu priniesť energiu, viditeľnosť a dlhodobú hodnotu,“ uviedol trenčiansky viceprimátor Patrik Žák.
Tím EHMK 2026 sa na budúci rok pripravuje s jasnou víziou - zapojiť obyvateľov, oživiť verejné priestory a rozvíjať kultúrnu infraštruktúru aj po skončení titulárneho roku. „Titul je katalyzátorom zmien. Už dnes spolupracujeme s umelcami z celej Európy a súčasne zapájame miestnych obyvateľov, školy aj komunity. Dôležitou súčasťou našej vízie je aj demokratizácia verejného priestoru - premieňame ulice a námestia na miesta každodenného života,“ doplnil riaditeľ projektu Stanislav Krajči.
Otvárací víkend roka EHMK Trenčín 2026 sa uskutoční od 13. do 15. februára 2026. Program sa bude odohrávať v historickom centre mesta, ale aj v školách, kultúrnych inštitúciách a verejných priestoroch. Pôjde o ochutnávku celoročného programu, ktorý ponúkne desiatky projektov naprieč žánrami aj generáciami.
EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia. Záštitu nad projektom prevzal prezident SR Peter Pellegrini.
