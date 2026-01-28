< sekcia Regióny
Trenčín prijal pre asanáciu historickej budovy sériu opatrení
V uznesení tiež žiadajú o dočasné pozastavenie zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou PD Biskupice.
Autor TASR
Trenčín 28. januára (TASR) - Trenčianske mestské zastupiteľstvo prijalo v stredu uznesenie so sériou opatrení voči subjektom, ktoré sa podľa poslancov podieľali na nezákonnej asanácii historickej budovy v centre mesta. Zbúranie budovy na Palackého ulici podľa uznesenia poslancov vážne poškodilo identitu mesta.
Okrem odsúdenia nezákonnej asanácie poslanci požiadali primátora Richarda Rybníčka, aby poveril prednostu mestského úradu vypracovaním analýzy o možnostiach vypovedania nájomnej zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou Grand hotel Trenčín týkajúcej sa prenájmu pozemku na terasu pred hotelom Grand. V uznesení tiež žiadajú o dočasné pozastavenie zmluvy medzi mestom Trenčín a spoločnosťou PD Biskupice.
„Mestské zastupiteľstvo odporúča mestu Trenčín prehodnotiť všetky zmluvy uzatvorené so spoločnosťou Grand hotel Trenčín, s.r.o. a minimalizovať ich plnenie, ak je to možné. Žiada primátora mesta Trenčín, aby poveril prednostu mestského úradu vypracovaním zoznamu všetkých zmlúv medzi mestom Trenčín a akýmikoľvek spoločnosťami, kde figuruje vlastník pozemku pod asanovaným domom na Palackého ulici v Trenčíne ako konateľ, spoločník, prípadne aj ako prokurista,“ uviedol poslanec Kamil Bystrický.
