Trenčín: Kniha prináša program Európskeho hlavného mesta kultúry
Autor TASR
Trenčín 24. novembra (TASR) - Program podujatí v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 a hodnoty, ktoré projekt EHMK formujú, ponúka nová programová kniha Trenčín 2026. Viac ako tristostranová publikácia približuje príbehy ľudí a jednotlivých podujatí. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.
V Trenčíne vrcholia prípravy na prevzatie štafety EHMK od miest Chemnitz a Nova Gorica. Organizátori predstavili detaily týkajúce sa otváracieho ceremoniálu a najvýznamnejšie podujatia projektu Trenčín 2026. Pre záujemcov je k dispozícii aj kompletný sumár nadchádzajúceho roka.
„Titul Európske hlavné mesto kultúry vnímame ako jedinečnú príležitosť na kultúrnu, spoločenskú a priestorovú transformáciu. Programová kniha je dôkazom, že kultúra môže byť nástrojom zmeny, ak do nej zapojíme ľudí a otvoríme ju pre všetkých,“ povedal riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
Programová kniha Trenčín 2026 je základným sprievodcom kultúrnym rokom a zároveň približuje dlhodobú víziu mesta. Dostupná bude v roku 2026.
„Naším cieľom bolo nielen zosumarizovať program projektu Trenčín 2026, ale zároveň aj poskytnúť ľuďom priestor na inšpiráciu. Tú môžu čerpať z rozhovorov s kreatívnymi ľuďmi, ktorí sa snažia zmeniť svoje okolie i seba k lepšiemu,“ uviedla vydavateľka knihy Zuzana Dušičková.
EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia. Záštitu nad projektom prevzal prezident SR Peter Pellegrini.
