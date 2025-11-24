Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Regióny

Trenčín: Kniha prináša program Európskeho hlavného mesta kultúry

.
Na archívnej snímke pohľad na Trenčiansky hrad. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Programová kniha Trenčín 2026 je základným sprievodcom kultúrnym rokom a zároveň približuje dlhodobú víziu mesta. Dostupná bude v roku 2026.

Autor TASR
Trenčín 24. novembra (TASR) - Program podujatí v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 a hodnoty, ktoré projekt EHMK formujú, ponúka nová programová kniha Trenčín 2026. Viac ako tristostranová publikácia približuje príbehy ľudí a jednotlivých podujatí. Informovala o tom PR manažérka EHMK Tereza Fojtová.

V Trenčíne vrcholia prípravy na prevzatie štafety EHMK od miest Chemnitz a Nova Gorica. Organizátori predstavili detaily týkajúce sa otváracieho ceremoniálu a najvýznamnejšie podujatia projektu Trenčín 2026. Pre záujemcov je k dispozícii aj kompletný sumár nadchádzajúceho roka.

Titul Európske hlavné mesto kultúry vnímame ako jedinečnú príležitosť na kultúrnu, spoločenskú a priestorovú transformáciu. Programová kniha je dôkazom, že kultúra môže byť nástrojom zmeny, ak do nej zapojíme ľudí a otvoríme ju pre všetkých,“ povedal riaditeľ projektu Trenčín 2026 Stanislav Krajči.

Programová kniha Trenčín 2026 je základným sprievodcom kultúrnym rokom a zároveň približuje dlhodobú víziu mesta. Dostupná bude v roku 2026.

Naším cieľom bolo nielen zosumarizovať program projektu Trenčín 2026, ale zároveň aj poskytnúť ľuďom priestor na inšpiráciu. Tú môžu čerpať z rozhovorov s kreatívnymi ľuďmi, ktorí sa snažia zmeniť svoje okolie i seba k lepšiemu,“ uviedla vydavateľka knihy Zuzana Dušičková.

EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry SR. Partnerom projektu je Európska únia. Záštitu nad projektom prevzal prezident SR Peter Pellegrini.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?