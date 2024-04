Projekt v Trenčíne má oživiť priestory aj mimo centra mesta

Trenčín 4. apríla (TASR) - Priniesť kultúrne dianie aj mimo centra Trenčína a oživiť verejný priestor v mestských častiach je hlavným cieľom projektu Čo je v meste, to sa počíta. Projekt je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informoval o tom projektový manažér Stanislav Krajči.



Zámerom je prepojiť a podporiť ľudí, aby v ich susedstvách rozkvitol živý kultúrny program - od piknikov až po divadelné predstavenia. Prvým krokom je zistiť, čím by sa mestské štvrte mohli oživiť.



"Najlepšími expertmi na mestské časti sú práve ľudia, ktorí sa v nich denne pohybujú, bývajú tam alebo chodia do práce či školy. Preto sme na zbieranie nápadov vytvorili aktivitu Živé susedstvá. Ide o vonkajšiu hru, ktorá sa v zahraničí používa pri miestotvorbe. Ľudia budú mať možnosť zažiť niečo úplne nové a zároveň ponúknuť vlastné nápady," priblížil Krajči.



Hravá exteriérová aktivita podľa neho spojí počas apríla obyvateľov v štyroch lokalitách Trenčína - v okolí Južanky, Rozkvetu, Družby a Úspechu. Vďaka nej získajú ľudia úplne nový pohľad na svoje okolie a spoločne vymyslia, ako doň priniesť viac života.



EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.