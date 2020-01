Prvá tohtoročná prechádzka mestom bude o tradičnej strave

Trenčín 3. januára (TASR) – Prvá tohtoročná sobotná prechádzka mestom Trenčín so sprievodcom bude o tradičnej strave. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



„Tradičná strava v našich končinách bola jednoduchá a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu potravín si naši predkovia dopestovali sami a dopĺňali zberom z okolitej prírody. Mnohé jedlá v upravenej podobe pretrvávajú do súčasnosti a nestrácajú na svojej obľube,“ priblížila Ságová.



Účastníci prechádzky sa podľa nej dozvedia, ako sa konzumovala kaša a čo symbolizovala, kedy sa stal chlieb každodennou potravinou a čo je potrebné na prípravu ščepkovej omáčky.



Prechádzka mestom so sprievodcom sa začne v sobotu 4. januára o 16.00 h pri Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí v Trenčíne.