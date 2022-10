Trenčín apeluje na ľudí, aby na hroby vyberali najmä prírodné ozdoby

Trenčín 25. októbra (TASR) - Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých chcú v Trenčíne poňať ekologickejšie. Mesto apeluje na návštevníkov cintorínov, aby výberom prírodných ozdôb na hroby znížili záťaž na životné prostredie. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



"Prosíme všetkých, aby pri návštevách cintorínov zvážili vyberať na miesta posledného odpočinku prírodné ozdoby a materiály. Aj to je možnosť, ako zmenšiť záťaž pre životné prostredie. Po čase sa totiž z kahancov, umelých kvetín a vencov stane odpad, ktorý skončí na skládkach. Tam sa rozkladá ešte veľa rokov. Vzhľadom na to, že podobné výrobky sú často z rôznych druhov materiálov, je ťažké ich posunúť na recykláciu," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, na všetkých trenčianskych cintorínoch je v tomto období posilnený objem nádob na odpad. Ak je možné niečo z tohto odpadu vytriediť, je dobré vziať ho so sebou a vyhodiť do najbližších nádob na triedený odpad.



"Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre. Do kontajnera na sklo je možné vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Tie, očistené od vosku, môžete vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov," doplnila Ságová.