Trenčianska radnica bude v pondelok zatvorená

Trenčín 13. marca (TASR) – Mestský úrad v Trenčíne bude v pondelok zatvorený. V prípade potreby je možné využiť telefonickú a mailovú komunikáciu.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, od utorka 17. marca do odvolania bude mestský úrad fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime v čase od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, v piatok len od 8:00 do 11:00.



Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere. Podateľňa v tomto čase bude prijímať len neodkladné podania. Činnosť matriky bude obmedzená na niektoré úkony - vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vyhotovenie úmrtného listu.



„Skôr, ako sa občania rozhodnú úrad navštíviť, mali by kontaktovať klientske centrum alebo matričný úrad telefonicky na spresnenie ich požiadavky. Predídu tak zbytočnej návšteve úradu – vzhľadom na obmedzené služby. Pracovníci klientskeho centra a podateľne budú s klientmi komunikovať v prvom kontakte prostredníctvom elektronického vrátnika. Nainštalovaný je pred hlavným vchodom do úradu z Mierového námestia. V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na ochranu tváre pri kontakte s pracovníkmi,“ zdôraznila Ságová.