Trenčín otvorí v športovej hale dočasné núdzové centrum pre utečencov

Trenčín 16. marca (TASR) – Mesto Trenčín pripraví v mestskej športovej hale na Sihoti 50, respektíve 100 lôžok pre vojnových utečencov z Ukrajiny. K dispozícií budú už počas najbližšieho víkendu.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, o vytvorení dočasného núdzového centra rozhodol primátor Richard Rybníček na základe odporúčania Krízového štábu mesta Trenčín z 15. marca. Núdzové záchytné centrum mesto zriadi na základe nariadenia okresného úradu, a to v najbližších dňoch v malej hale mestskej športovej haly. Mládežnícky tréningový a zápasový proces sa teda v tomto priestore ukončí.



Podľa Rybníčka bude radnica uvažovať aj o iných priestorových možnostiach. „V aktuálnej situácii a potrebe okamžitého plnenia úloh zo strany štátu sme schopní najrýchlejšie pripraviť športovú halu, aspoň dočasne,“ doplnil.



Vojnoví utečenci z Ukrajiny by sa mali v núdzovom záchytnom centre zdržať maximálne dva – tri dni, potom ich vystriedajú ďalší. Okresný úrad sa bude snažiť zabezpečiť pre všetkých čím skôr dlhodobejšie ubytovanie. V každom krajskom meste sa v réžii štátu zároveň pripravuje krajské veľkokapacitné centrum. Aktuálne sa hľadá vhodné umiestnenie. Po jeho zriadení bude uvoľnený tlak na mestské núdzové záchytné centrum.



Členovia trenčianskeho krízového štábu sa zhodli na tom, že do 31. mája budú môcť odídenci z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensko 24. februára a neskôr, cestovať zadarmo.