Trenčianska radnica pracuje v núdzovom režime

Trenčín 5. januára (TASR) – Trenčianska radnica pracuje v súvislosti s mimoriadnymi protipandemickými opatreniami v obmedzenom režime. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



„Mestský úrad v Trenčíne je otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime, a to počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 hod. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere,“ uviedla hovorkyňa.



Podateľňa bude podľa nej prijímať len neodkladné podania. Na komunikáciu pracovníkov podateľne s klientmi slúži elektronický vrátnik, ktorý je umiestnený pri hlavnom vchode úradu. Činnosť matriky je obmedzená výlučne na vyhotovenie rodného listu pre novorodenca a vyhotovenie úmrtného listu. Nutná je dohoda s matrikárkou, a to vopred prostredníctvom telefónneho čísla 032 6504 312 alebo 032 6504 313.



„V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si klient priniesol vlastné pero a zároveň myslel aj na prekrytie nosa a úst pri kontakte s pracovníkmi,“ doplnila Ságová.