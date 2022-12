Trenčín prenajme hokejistom nebytové priestory a reklamné plochy

Trenčín 21. decembra (TASR) – Mesto Trenčín ako majiteľ Zimného štadióna Pavla Demitru prenajme hokejovému klubu Dukla Trenčín nebytové priestory a reklamné plochy na štadióne. Na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva o tom v stredu rozhodli trenčianski mestskí poslanci.



Ako informoval riaditeľ Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín Roman Jaroš, mesto prenajme hokejovému klubu kancelárske priestory, šatne, hygienické zariadenia, skladové priestory, zasadačku, posilňovňu a ďalšie priestory od 1. januára do 31. decembra budúceho roku za jedno euro na rok. Účinnosť zmluvy sa môže vzhľadom na rekonštrukciu zimného štadióna posunúť. Súčasťou nájomnej zmluvy je klauzula o úsporných opatreniach v spotrebe energií. Majú byť súčasťou memoranda, ktoré s klubom uzavrie primátor Richard Rybníček.



Zastupiteľstvo rovnako odsúhlasilo prenájom reklamných plôch pod ľadovou plochou, na mantineloch a na ďalších plochách zimného štadióna. Od začiatku januára do konca marca a od 1. septembra do konca roka bude nájom vo výške takmer 143 eur za mesiac, od 1. apríla do konca augusta zaplatí klub za reklamné plochy jedno euro mesačne.



Poslanci tiež zmenili uznesenie o prenájme nebytových priestorov pre futbalový klub AS Trenčín, ktoré schválili len pred šiestimi dňami.



"Uznesenie so schváleným pozmeňovacím návrhom považujeme za neurčité, keďže cena za úhradu energií má byť podľa uznesenia riešená samostatnou zmluvu a v neskoršom termíne, a teda nie je z neho zrejmé, akú výšku za energie má nájomca uhrádzať, ani termín, odkedy tak má nájomca uhrádzať. Nájomca tak nemôže priestory bez energií využívať a existuje aj riziko, že neskôr odmietne uzavrieť zmluvu na úhradu energií," uviedol Jaroš.



Poslanci uznesenie zmenili a rozhodli, že výška úhrady za energie bude jedno euro počas celého času trvania zmluvy.