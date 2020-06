Trenčín sprevádzkoval tri fontány, pitné tento rok nebudú

Trenčín 23. júna (TASR) – Trenčín včera spustil do prevádzky tri fontány. Pitné fontány tento rok pre Trenčanov k dispozícii nebudú. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Od pondelka sú v prevádzke fontána Marca Aurélia na Mierovom námestí, Vodník na Štúrovom námestí aj fontána pri Základnej umeleckej škole Karola Pádivého.



„Prosíme rodičov menších detí, aby im nedovolili vchádzať do fontány na Mierovom námestí. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo aj k poškodeniu fontány,“ informovala Ságová.



Ako dodala, vzhľadom na epidemiologické riziko nebudú v tomto roku k dispozícii pitné fontánky v meste. Rovnako túto sezónu neinštalujú rozprašovače vodnej pary. Osvieženie v horúcich dňoch poskytne predovšetkým fontána Vodník na Štúrovom námestí.