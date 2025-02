Trenčín spustil registráciu pre predajcov na Trenčianskom majálese

Trenčín 3. februára (TASR) - Trenčianska radnica spustila registráciu pre záujemcov o predaj na Trenčianskom majálese. Jeho súčasťou bude aj farmársky jarmok. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Jarmok sa bude konať 1. mája na Mierovom námestí a bude orientovaný najmä na predaj výrobkov a tovarov priamo od farmárov, prvovýrobcov a pestovateľov ovocia a zeleniny. V ponuke by mali byť aj mäsové výrobky, syry, mliečne výrobky, oleje, pečivo, vína, med, kvety, priesady, bylinky, skalničky, šťavy, nápoje a občerstvenie. Predajcovia budú predávať zo stánkov, ktoré im poskytne mesto.



"Ak už majú záujemcovia v profile trhovníka nahraté svoje dokumenty, mali by si skontrolovať ich aktuálnosť a nahrať všetky požadované dokumenty. Bez nich nevieme vystaviť povolenie na predaj," zdôraznila hovorkyňa s tým, že uzávierka prihlášok je do 10. marca.



Vzhľadom na charakter a zameranie jarmoku si podľa nej mesto ako organizátor vyhradzuje právo výberu predajcov. Termín podania žiadosti o predaj nie je určujúci pre udelenie miesta. Organizátor má výhradné právo na umiestnenie jednotlivých predajcov na jarmoku.