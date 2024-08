Trenčania musia počítať s obmedzeniami na Ulici generála Svobodu

Trenčín 6. augusta (TASR) - S dopravnými obmedzeniami musia počítať Trenčania na Ulici generála Svobodu od okružnej križovatky pod Juhom až po Liptovskú ulicu. Dôvodom je rekonštrukcia elektrického vedenia. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Práce by sa mali začať v zelenom páse od okružnej križovatky, s nimi bude súvisieť obmedzenie ľavého jazdného pruhu smerom na sídlisko Juh. Práce sa neskôr presunú do chodníka," doplnila hovorkyňa s tým, že stavebné práce sú naplánované do 20. septembra.



Ako dodala, autobusové zastávky a všetky križovania s vozovkou by mali byť podvŕtané, teda bez zásahu. Chodcov dočasné dopravné značenie presmeruje na druhú stranu, priechody pre chodcov a autobusové zastávky zostanú sprístupnené.