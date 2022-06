Rozhodnutie o vyvlastnení liečebného domu Machnáč zatiaľ nepadlo

Trenčín 10. júna (TASR) – Na Okresnom úrade (OÚ) Trenčín v piatok nepadlo rozhodnutie o vyvlastnení chátrajúceho liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Konania na OÚ sa nezúčastnili všetci účastníci, úrad sa musí vyrovnať aj s doplnením materiálov. Informoval o tom prednosta úradu Roman Kozáček. Rozhodnutie sa tak oddialilo o niekoľko mesiacov.



O vyvlastnenie požiadala minulý rok Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK), chce zabrániť jeho úplnému schátraniu. Ako informoval riaditeľ SJK Martin Zaiček, národná kultúrna pamiatka Machnáč je najlepšie dielo architektúry prvej polovice 20. storočia na Slovensku.



"Bolo by tragédiou, keby pre laxný prístupu k obnove tejto pamiatky došlo k jej znehodnoteniu," skonštatoval Zaiček. Ako dodal, SJK má záujem obnoviť Machnáč do jeho pôvodnej podoby, no výsledky nepriniesla ani dvojročná snaha spoločnosti o komunikáciu a dohodu so súčasným majiteľom Keorlen Trade. "Žiaľ, pokiaľ bude trvať status nestarostlivosti o objekt, bude to mať devastačné následky pre samotnú kultúrnu pamiatku," zdôraznil Zaiček.



Podľa právneho zástupcu SJK Jána Duloviča z doterajšej aktivity vlastníka liečebného domu a spriazneného OZ Machnáč sa dá usudzovať, že sa pokúšajú predovšetkým o naťahovanie času a oddialenie rozhodnutia vo veci. "Do dnešného dňa sa ani jeden z týchto subjektov nevyjadril k nášmu návrhu na vyvlastnenie. Podávanie opakovaných návrhov na prerušenie konania a námietok zaujatosti je zjavným nástrojom na vytváranie len procesných obštrukcií," doplnil Dulovič.



Ako povedala právna zástupkyňa majiteľa nehnuteľnosti Michaela Gáborík, prvýkrát v histórii Slovenska sa deje to, že súkromník chce vyvlastniť nehnuteľnosť v súkromnom vlastníctve. Nespochybňuje, že stav Machnáča nie je dobrý, na druhej strane odmieta, že by jeho vlastník nerobil kroky na obnovu. "Majiteľ budovy v spolupráci s OZ Machnáč komunikuje s pamiatkovými úradmi a koná. Vo vzťahu k národnej kultúrnej pamiatke Machnáč je vydané stanovisko k plánu obnovy, žiadosť bola odsúhlasená, majiteľ dodržiava všetky podmienky, ktoré stanovil Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín," pripomenula Gáborík.



V prípade KPÚ Trenčín cítia určitú schizofréniu, keď na jednej strane KPÚ súhlasí s vyvlastnením, na druhej strane riadne koná vo veci obnovy národnej kultúrnej pamiatky vlastníkom a nájomcom. "Argumentácia, že nič sa nekoná a nikto nemá záujem naozaj nie je pravdivá. My sme už v štádiu povolenia obnovy kultúrnej pamiatky. Je schválená dokumentácia, historicko-archeologický výskum a pokračujeme. Vyvlastniteľ (SJK) ešte nie je ani na štartovacej čiare," zdôraznila Gáborík s tým, že návrh na vyvlastnenie je absolútne neodôvodnený a nie sú naplnené podmienky, za ktorých v zmysle zákona a Ústavy SR možno nehnuteľnosť vyvlastniť.