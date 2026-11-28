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Trenčín sa lúči s titulom EHMK festivalom Fiesta mesta
Okrem podujatí priniesol titul do Trenčína i viaceré investície.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 28. novembra (TASR) - Mesto Trenčín sa tento víkend lúči s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Projekt ukončí festival Fiesta mesta, ktorý sa začal v piatok (27. 11.), potrvá do nedele (29. 11.) a ponúka hudbu, svetelné umenie, divadlo i tvorivé a susedské aktivity. Trenčín v sobotu popoludní symbolicky odovzdal titul EHMK portugalskej Évore a lotyšskej Liepaji, ktoré ho ponesú v roku 2027.
Galaprogram Od Váhu do sveta na pódiu pred Fiesta mostom pripomenul spoločný rok s titulom EHMK a poďakoval umelcom, dobrovoľníkom, partnerom aj obyvateľom. Súčasťou sobotného večera bude aj slávnostné rozžiarenie Fiesta mosta a v širšom centre i hudobné vystúpenia. Do rozlúčky s titulom EHMK sa zapojí i Trenčiansky hrad, ktorý večer ponúkne najmä svetelné umenie.
„EHMK ukázal, že mesto Trenčín má extrémne množstvo talentu a že je extrémne fotogenické, ale zároveň je plné kvalitného obsahu. Má veľmi kvalitnú históriu a zároveň dokáže ponúknuť súčasné umenie, komunitný program,“ zhodnotil riaditeľ EHMK Stanislav Krajči.
Značka Trenčín 2026 mala podľa neho najmä ukázať, za čo sa titul EHMK dáva. „Nedáva sa za to, čo bolo v meste dovtedy, ale aby mesto ukázalo, akým chce byť v nasledujúcich obdobiach, kam sa chce posunúť. Ja si myslím, že sa nám to podarilo aj na úrovni infraštruktúry. Bolo to tesné v niektorých projektoch, ale aj dnes stojíme na Fiesta moste, stihli sme ho a dokázali sme ho využiť pri záverečnom ceremoniáli,“ priblížil.
Už skôr rozbehnutými aktivitami boli komunitné a dobrovoľnícke projekty, pri ktorých podľa Krajčiho nechávajú obrovské množstvo práce. „Túto prácu si uvedomujú aj zástupcovia mesta a kraja a ideme na to nadviazať,“ avizoval.
Titul EHMK priniesol do Trenčína a bližšieho i vzdialenejšieho okolia stovky podujatí a viac ako 330.000 návštevníkov, pričom len výstavy súčasného umenia v Župnom dome ku koncu októbra navštívilo viac ako 6000 ľudí. „Návštevnosť však nie je hlavným ukazovateľom v našom projekte. Len ukazovateľ medziľudskej dôvery sa nedá zmerať za jeden alebo dva roky. Či ten komunitný program, aktivity s dobrovoľníkmi. Či všetky tieto projekty majú efekt na to, že ľudia v Trenčíne si viac dôverujú a dokážu viac participovať na verejných veciach. To sa nedá zmerať za jeden rok,“ podotkol Krajči.
Tieto dosahy podľa neho vyhodnotia na záverečnej konferencii v septembri 2027 a je dobrým zvykom, že sa merajú ďalších päť alebo desať rokov, o čo sa bude Kreatívny inštitút Trenčín snažiť.
Primátor Trenčína Ján Forgáč zhodnotil, že kultúra a všetky princípy EHMK podstatne zmenili mesto. „Nám sa podarilo spojiť ľudí, to je ten kľúčový cieľ, o ktorý nám išlo. Pospájali sme komunity v rámci celého mesta,“ doplnil.
Okrem podujatí priniesol titul do Trenčína i viaceré investície. „Jednou z najkľúčovejších je Fiesta most, podarilo sa nám zrevitalizovať množstvo verejných priestorov - Hviezdoslavovu ulicu, Ulicu 1. mája, Námestie sv. Anny. Podarilo sa nám zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku Župný dom. Titul EHMK nie je o tých investíciách, ale tie napomohli vybudovať infraštruktúru, na ktorej robíme podujatia,“ priblížil Forgáč. Avizoval, že v podujatiach a aktivitách budú pokračovať.
Galaprogram Od Váhu do sveta na pódiu pred Fiesta mostom pripomenul spoločný rok s titulom EHMK a poďakoval umelcom, dobrovoľníkom, partnerom aj obyvateľom. Súčasťou sobotného večera bude aj slávnostné rozžiarenie Fiesta mosta a v širšom centre i hudobné vystúpenia. Do rozlúčky s titulom EHMK sa zapojí i Trenčiansky hrad, ktorý večer ponúkne najmä svetelné umenie.
„EHMK ukázal, že mesto Trenčín má extrémne množstvo talentu a že je extrémne fotogenické, ale zároveň je plné kvalitného obsahu. Má veľmi kvalitnú históriu a zároveň dokáže ponúknuť súčasné umenie, komunitný program,“ zhodnotil riaditeľ EHMK Stanislav Krajči.
Značka Trenčín 2026 mala podľa neho najmä ukázať, za čo sa titul EHMK dáva. „Nedáva sa za to, čo bolo v meste dovtedy, ale aby mesto ukázalo, akým chce byť v nasledujúcich obdobiach, kam sa chce posunúť. Ja si myslím, že sa nám to podarilo aj na úrovni infraštruktúry. Bolo to tesné v niektorých projektoch, ale aj dnes stojíme na Fiesta moste, stihli sme ho a dokázali sme ho využiť pri záverečnom ceremoniáli,“ priblížil.
Už skôr rozbehnutými aktivitami boli komunitné a dobrovoľnícke projekty, pri ktorých podľa Krajčiho nechávajú obrovské množstvo práce. „Túto prácu si uvedomujú aj zástupcovia mesta a kraja a ideme na to nadviazať,“ avizoval.
Titul EHMK priniesol do Trenčína a bližšieho i vzdialenejšieho okolia stovky podujatí a viac ako 330.000 návštevníkov, pričom len výstavy súčasného umenia v Župnom dome ku koncu októbra navštívilo viac ako 6000 ľudí. „Návštevnosť však nie je hlavným ukazovateľom v našom projekte. Len ukazovateľ medziľudskej dôvery sa nedá zmerať za jeden alebo dva roky. Či ten komunitný program, aktivity s dobrovoľníkmi. Či všetky tieto projekty majú efekt na to, že ľudia v Trenčíne si viac dôverujú a dokážu viac participovať na verejných veciach. To sa nedá zmerať za jeden rok,“ podotkol Krajči.
Tieto dosahy podľa neho vyhodnotia na záverečnej konferencii v septembri 2027 a je dobrým zvykom, že sa merajú ďalších päť alebo desať rokov, o čo sa bude Kreatívny inštitút Trenčín snažiť.
Primátor Trenčína Ján Forgáč zhodnotil, že kultúra a všetky princípy EHMK podstatne zmenili mesto. „Nám sa podarilo spojiť ľudí, to je ten kľúčový cieľ, o ktorý nám išlo. Pospájali sme komunity v rámci celého mesta,“ doplnil.
Okrem podujatí priniesol titul do Trenčína i viaceré investície. „Jednou z najkľúčovejších je Fiesta most, podarilo sa nám zrevitalizovať množstvo verejných priestorov - Hviezdoslavovu ulicu, Ulicu 1. mája, Námestie sv. Anny. Podarilo sa nám zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku Župný dom. Titul EHMK nie je o tých investíciách, ale tie napomohli vybudovať infraštruktúru, na ktorej robíme podujatia,“ priblížil Forgáč. Avizoval, že v podujatiach a aktivitách budú pokračovať.