SBA sa dohodla na spolupráci so strednou športovou školou v Trenčíne

Trenčín 20. januára (TASR) - Slovenská basketbalová asociácia (SBA) je šiestym športovým združením, s ktorým bude Stredná športová škola (SŠŠ) Trenčín spolupracovať pri zabezpečení športovej prípravy talentov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, vo štvrtok ho podpísali škola, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ a SBA.



Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku sa vďaka spolupráci zlepšia v kraji podmienky na rozvoj a napredovanie talentovanej basketbalovej mládeže.



„Stredná športová škola Trenčín má dobré materiálno-technické zázemie a vynikajúcich pedagógov. Vďaka tomu vie skĺbiť športovú stránku s kvalitným vzdelaním. Mladým basketbalistom chceme ponúknuť aj fyzioterapeutov, masérov a psychológov, aby sme z nich vychovali špičkových športovcov,“ povedal Baška.



V SŠŠ Trenčín momentálne študuje šesť basketbalistov, z toho tri dievčatá. Od memoranda si zúčastnené strany sľubujú, že záujem o tento šport ešte porastie.



„Basketbal mal v Trenčíne veľkú históriu, preto ho chceme dostať naspäť do krajského mesta. Tešíme sa, že za pár rokov práce sa nám podarilo rozšíriť členskú základňu basketbalového klubu AS Trenčín na 150 detí všetkých vekových kategórií,“ priblížil štatutár Basketbalového klubu AS Trenčín Richard Ďorďai, ktorého SBA splnomocnila na podpis memoranda.



Okrem basketbalistov už škola na základe podpísaných memoránd zabezpečuje profesionálnu športovú prípravu pre hokejistov, futbalistov, florbalistov, volejbalistov a atlétov.